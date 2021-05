Liga : Avec ce partage à Levante, le FC Barcelone réalise la mauvaise opération pour le titre

Le FC Barcelone avait l’occasion de prendre la tête de la Liga en s’imposant à Levante. Pour cela, il fallait s’imposer. Ils ont pourtant mené au score, mais les hommes de Koeman n’ont pas réussi à s’imposer et vont devoir allumer des cierges s’ils veulent encore croire au titre.

Par deux fois, le FC Barcelone a mené. Et par deux fois, Levante est revenu à la marque pour prendre un bon point. Pourtant, tout avait bien commencé pour Messi et compagnie. La Pulga en profite pour ouvrir le score à la 25e, avant que Pedri ne double la marque à la 34e. C’est 0-2 à la mi-temps et on voit mal Levante revenir.

Pourtant, rapidement en seconde période, Levante inscrit deux buts (Melero à la 57e et Morales à la 59e). On croit le Barça dans les cordes, mais Ousmane Dembélé redonne le sourire à son équipe en envoyant une frappe dans le petit filet. Mais finalement, Levante va revenir une seconde fois à la marque. En cause, des changements qui posent question du côté du Barça et des changements payants à Levante. Monté au jeu à la 75e, Sergio Leon va inscrire à la 83e le 3-3.

Avec ce partage, le FC Barcelone (76 points) peut sans doute dire au revoir au titre en Liga, tandis que Levante assure son maintien en Liga. L’Atlético Madrid, premier avec 77 pts reçoit la Real Sociedad mercredi. Le Real Madrid, avec 75 points, se déplace jeudi à Grenade.