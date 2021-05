Liga : Athletic Bilbao – Real Madrid, la victoire ou la fin des illusions en championnat (LIVE commenté 18H30)

37e et avant dernière journée de Liga. Le Real Madrid n’a plus son sort entre les mains et doit absolument gagner s’il veut encore croire à ses chances de remporter la Liga. Pour cela, il faudra battre l’Athletic Bilbao à domicile.

Le Real Madrid aura-t-il récupéré de son déplacement de jeudi à Grenade ? Victorieux 1-4, ce match devra servir aux hommes de Zinedine Zidane pour accrocher à nouveau les trois points. Car, tout autre résultat que la victoire et cela deviendrait très compliqué de soulever à nouveau la Liga.

Il faudra aussi faire face aux rumeurs. Depuis quelques jours, on annonce que Zidane ne sera plus sur le banc du Real la saison prochaine, même en cas de titre. Pas évident donc de préparer la fin de la saison. S’il part, le coach français voudra cependant laisser la meilleure trace possible de son deuxième passage dans le club.

Mais en face, l’Athletic Bilbao n’a plus rien à gagner ni à perdre. 9e au championnat, le club est sauvé et trop loin pour accrocher l’Europe. Il n’y aura donc pas de pression. Alors, le Real Madrid pourra-t-il coiffer sur le poteau l’Altetico Madrid qui reçoit en même temps Osasuna ? Ou faudra-t-il attendre l’ultime journée pour couronner un le champion ? Réponse vers 20h15.