Liga : à une semaine de la reprise, où en sont le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ?

La Liga reprendra ses droits dans une semaine maintenant ! L’Atlético de Madrid parviendra-t-il à conserver son titre ? Le FC Barcelone va-t-il enfin confirmer son renouveau ? Le Real Madrid va-t-il se remettre de tous les changements récents dans le club ? Ou un autre club créera la surprise devant les trois grands du championnat ? Une Liga concurrentielle et plus indécise que jamais s’annonce. Il faut tout de même remonter à la saison 2011-2012 pour retrouver une autre équipe que ces trois-là sur le podium de la Liga… Ce n'est donc pas gagné pour les adversaires de l'Atlético, du Real et du Barça.

L’Atlético de Madrid en quête du doublé, 70 ans après

L’Atlético de Madrid possède un joli palmarès en Liga, un palmarès qui s’est encore embelli la saison dernière avec un onzième titre. Dans sa longue histoire, le club est parvenu deux fois à remporter deux Liga consécutivement. C’était en 1940 et en 1941 puis en 1950 et 1951. Il y a plus de 70 ans donc. Dans l’ère moderne, les Colchoneros n’y sont jamais parvenus. Peuvent-ils à nouveau réaliser cet exploit ? Eux, le petit poucet parmi les trois géants ? Cela ne semble en tout cas pas impossible ! Si les bêtes blessées que sont le Real et le Barça auront envie de se rebiffer, ils sont tous deux à la recherche d’un nouveau souffle. C’est peut-être l’occasion ou jamais pour les hommes de Diego Simeone, qui a prolongé de deux ans, de réaliser cet exploit. En termes d'effectifs, peu de gros coups à signaler. Tant dans le sens des sorties que de celui des entrées. Côté belge, Yannick Carrasco devrait faire partie des joueurs clés pour la saison à venir, surfant sur sa très bonne saison l’an dernier. ►►► Résultats ces dernières années : 2017 : Troisième 2018 : Deuxième 2019 : Deuxième 2020 : Troisième 2021 : Champion

L’heure de confirmer le renouveau pour le FC Barcelone, sans Messi !

Voilà deux ans à présent que le FC Barcelone a entamé une transition. Un peu chaotique au début. Le légendaire club blaugrana sera attendu au tournant cette saison après avoir vécu une année pivot. Désormais, les Barcelonais veulent confirmer le changement, aller de l’avant mais ils devront le faire sans Lionel Messi. La Pulga avait accepté de diminué son salaire, le club était près à faire des sacrifices et à se séparer de plusieurs joueurs pour conserver le sextuple ballon d'or. Mais tout cela à capoter en dernière minute alors qu'un accord avait été trouvé. Le Barça va donc devoir revoir complètement sa politique de transferts d'ici la fin août. Même si on ne remplace par Messi aussi facilement. Du côté des rentrées, Memphis Depay est arrivé et semble déjà bien en forme. Le nouveau Barça devra rapidement digérer le choc du départ de sa star. Pourra-t-il lutter pour le titre ? Très difficile à dire ! Notons que le FC Barcelone n’a plus vécu trois saisons sans titre en Liga depuis le tout début des années 2000. ►►► Résultats ces dernières années : 2017 : Deuxième 2018 : Champion 2019 : Champion 2020 : Deuxième 2021 : Troisième

Une année pivot, charnière et décisive pour le Real Madrid

Le Real Madrid arrive depuis plusieurs années à la fin d’une ère. Voyant partir petit à petit les grands noms qui ont fait son histoire et son incroyable palmarès lors de la dernière décennie. Après Iker Casillas, Cristiano Ronaldo et d’autres tous grands noms du football madrilène, ce sont Sergio Ramos et Raphael Varane qui ont quitté la casa blanca. Zinedine Zidane est reparti, lui aussi. L’heure est donc au renouveau. Avec un autre nom des beaux jours du Real de retour à la tête de l’équipe : Carlo Ancelotti. Un choix judicieux, tant sur le plan sportif qu’extra-sportif puisqu’il est fortement apprécié des Madridistas, un peu perdus face à ce qui attend le Real dans les mois, voire les années, à venir. Madrid a vendu des joueurs, mais les transferts entrants sont quasi inexistants. Le club devrait en partie faire le pari de la jeunesse... Peut-être un pari risqué. L'avenir nous le dira. Beaucoup d’inconnues demeurent donc à l’approche de cette saison. Florentino Perez sortira peut-être un lapin de son chapeau… En attendant, il est très compliqué de savoir de quoi sera faite la saison du Real Madrid. Côté belge, Thibaut Courtois devrait conserver sa place entre les perches. La situation d’Eden Hazard est plus incertaine. Même si les nombreux fans du joueur et du club souhaitent qu’enfin cette collaboration puisse porter ses fruits et exploiter enfin au mieux le talent du Belge. ►►► Résultats ces dernières années : 2017 : Champion 2018 : Troisième 2019 : Troisième 2020 : Champion 2021 : Deuxième