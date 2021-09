Liga : 0-0 à Cadix, le Barça n'y arrive toujours pas

Accroché 0-0 à Cadix, le FC Barcelone a enchaîné un troisième match sans victoire jeudi en clôture de la 6e journée de Liga, un nul qui le met à la 7e place à sept points du Real Madrid (16 pts) et qui fait peser la menace sur Ronald Koeman.

Trois jours après le nul 1-1 concédé contre Grenade au Camp Nou et une semaine après la gifle 3-0 infligée par le Bayern Munich dans son stade pour la première journée de Ligue des champions, le Barça a continué à faire du sur place à Cadix, où il a fini le match à dix après l'expulsion de Frenkie de Jong (65e).

Est-ce la désillusion qui va avoir raison de la place de Koeman sur le banc catalan ? Menacé d'éviction d'après la presse catalane, le technicien néerlandais a demandé du "soutien" dans le communiqué qu'il a lu lors de la conférence de presse de mercredi.

Et l'ex-sélectionneur Oranje a reçu le soutien du président du Barça, jeudi : "Le futur de Koeman ne dépend pas du résultat de ce (jeudi) soir. Nous sommes à ses côtés", a indiqué Joan Laporta au micro de l'émission "El Chiringuito", sur la chaîne TV espagnole Mega.

"On dirait que quand on gagne, je continue, et quand on perd, il faut trouver un nouvel entraîneur. Tout cela, je vous le laisse à vous. Il faut être réaliste, il faut voir l'équipe que l'on a, les joueurs qui nous manquent. Avec le président, on s'est seulement salué à l'hôtel. Si le club veut parler avec moi, on a du temps devant nous", a affirmé le Koeman en conférence de presse d'après-match, jeudi soir.

En manque d'idées tout au long de la partie, le FC Barcelone n'a jamais réussi à déchirer le rideau local, et a été mis en danger à plusieurs reprises par les percées des hommes d'Alvaro Cervera.

