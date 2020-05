Les joueurs d'Elche mangent leur parole et boycottent l'entraînement

Les joueurs d'Elche, club de deuxième division espagnole, ne se sont pas présentés à l'entraînement mercredi. Ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'ils ne reçoivent toujours que 30% de leur salaire, alors qu'ils peuvent reprendre l'entraînement.

Les joueurs étaient attendus au stade Martínez Valero pour des entraînements individuels et se sont entraînés chez eux à la place. Les négociations avec la directrice générale Patricia Rodriguez n'ont pas abouti. "Nous sommes ouverts pour des discussions et voulons trouver un accord mais je suis surprise par certains points de vue des joueurs", a déclaré Rodriguez. "Les temps sont durs actuellement et il y a beaucoup de choses en jeu."

La ligue espagnole de football veut reprendre la compétition le 12 juin en première et deuxième division mais n'a toujours pas d'accord avec le gouvernement espagnol.