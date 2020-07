Les cinq matches-clés de la saison du Real Madrid

Plus irrégulier qu'à son habitude, le Real Madrid a accéléré en juin lors de la reprise de la Liga après trois mois de repos forcé pour cause de pandémie, glanant jeudi son 34e titre de champion d'Espagne. Voici cinq matches qui ont marqué sa saison.

19 octobre: une défaite fondatrice

9e journée : Majorque - Real Madrid, 1-0

Le début de saison du Real est tourmenté: les Madrilènes ont encaissé sept buts lors des huit premières journées de championnat en Liga, ont subi une humiliation contre le Paris SG au Parc des Princes le 19 septembre (3-0) et ont essuyé un rageant 2-2 contre le modeste Bruges au Bernabeu le 1er octobre en phase de groupe de Ligue des champions.

Zinédine Zidane, revenu en mars 2019 au chevet d'un Real patraque, est alors la cible des critiques, mais cette défaite chez le promu Majorque (1-0) marque paradoxalement la fin de la période creuse du Real. Les Merengues se remobilisent alors pour enchaîner 21 matches sans défaites toutes compétitions confondues.

18 décembre: un clasico très politique

10e journée en retard: FC Barcelone - Real Madrid, 0-0

Initialement prévu en octobre, ce clasico aller de la saison 2019-2020 de Liga a été déplacé à décembre en raison des violents affrontements qui ont suivi la condamnation à des peines de prison de plusieurs dirigeants indépendantistes catalans.

Reprogrammé le 18 décembre, le clasico n'a pas échappé aux manifestations indépendantistes ce jour-là: des banderoles affichant des messages de soutien politiques avaient été déployées, et une manifestation avait été organisée autour du stade. Sur le terrain du Camp Nou, le Real et le Barça se neutralisent (0-0), et le Real repart à Madrid en étant premier à égalité de points avec les hommes d'Ernesto Valverde, licencié un mois plus tard.

1er mars: deux buts qui comptent double

26e journée : Real Madrid - FC Barcelone, 2-0

Ce clasico retour de Liga a compté double: non seulement les hommes de Zinédine Zidane ont refait le plein de confiance en s'imposant grâce à leurs jeunes éléments Vinicius (71e) et Mariano Diaz (90e+3) quatre jours après la cinglante défaite 2-1 contre Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des champions, mais en plus, les Madrilènes ont subtilisé la première place du championnat au rival barcelonais...

Un succès qui leur permet de s'assurer au passage, après le nul du match aller, la différence de buts particulière aux dépens du Barça, un avantage décisif pour le titre.

21 juin: retour au sommet

30e journée : Real Sociedad - Real Madrid, 1-2

Avec deux victoires lors des deux premiers matches disputés depuis le confinement, le Real Madrid arrive à Saint-Sébastien dans l'espoir de récupérer la première place de Liga sur un Barça qui plonge au même moment dans une nouvelle crise.

La rencontre, disputée à huis clos, est jalonnée de décisions arbitrales discutables, avec notamment un pénalty sifflé en faveur de Vinicius et transformé par Sergio Ramos (50e), un but de Karim Benzema après un contrôle litigieux de l'épaule (70e), ou encore un but annulé à la Real Sociedad (70e) pour un hors-jeu limite.

Des décisions qui feront hurler la presse sportive catalane, mais rien n'y fait: le Real est repassé leader à égalité de points avec les Catalans, au bénéfice de la différence de buts particulière.

2 juillet : un pas vers le titre

33e journée : Real Madrid - Getafe, 1-0

"Lancés vers le titre": à l'image de cette une du journal Marca, le quotidien le plus vendu d'Espagne, la planète football a compris que le titre n'échappera pas au Real cette année.

Alors que le Barça patine et enchaîne trois nuls en quatre matches avant cette 33e journée, le Real bat Getafe au forceps dans son petit stade d'entraînement Alfredo Di Stéfano grâce à un pénalty de son capitaine Sergio Ramos (79e) et relègue le Barça à quatre points derrière lui, pour foncer vers un 34e titre de champion d'Espagne.