Le vin d'Iniesta pourrait lui rapporter gros

Le vendredi 27 avril, Andres Iniesta annonçait quitter le FC Barcelone au terme de la saison, les larmes aux yeux. Mais le joueur pourrait très vite trouver du réconfort en Chine.

Selon les informations du site espagnol El Mundo, le Chongqinq Dangdai Lifan, actuellement huitième de la Chinese Super League, aurait fait une très belle offre à l'international espagnol avec un salaire estimé à 27 millions d'euros par an, pour un contrat d'une durée de trois ans. Mais ce n'est pas tout. Le club asiatique achèterait six millions de bouteilles de vin à Iniesta lui-même.

Car on ne le sait pas forcément, mais en plus d'être un grand footballeur, Andres Iniesta est producteur de vin depuis 2010. Il a sa propre cave à vin, la Bodega Iniesta, située dans sa ville natale à Fuentealbilla. Sachant qu'une bouteille coûte six euros, cela ferait 36 millions d'euros dans les poches du joueur ibérique. Un transfert très avantageux donc.

Iniesta n'a pas encore confirmé un éventuel transfert au Chongqinq Dangdai Lifan.