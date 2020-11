Le verdict est tombé : Eden Hazard souffre d'une blessure musculaire à la cuisse

Stupeur samedi soir durant la défaite du Real Madrid face au Deportivo Alaves dans le cadre de la 15e journée de Liga, le championnat d'Espagne de football. Juste avant la demi-heure de jeu, Eden Hazard a une nouvelle fois dû quitter la pelouse suite à une blessure.

Le verdict est tombé ce lundi : le déroutant droitier souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite, indique sa formation madrilène. "Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Eden Hazard par les Services Médicaux du Real Madrid, lui a été diagnostiquée une déchirure du rectum antérieur de la cuisse droite. En attente d'évolution", a indiqué le Real sur son site internet. Il devrait louper entre une et trois semaines de jeu. On craignait un problème au genou et donc une potentielle indisponibilité plus grande.

Blessures à répétition, test positif au coronavirus : décidément, l'aventure espagnole du numéro 10 des Diables Rouges tourne au cauchemar.

Le Belge n'avait d'office pas été repris pour le match que le Real jouera mardi sur la pelouse du Shakhtar Donetsk dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. L'équipe de Zinédine Zidane est deuxième du groupe B avec 7 après son succès à l'Inter. Les Allemands du Borussia Mönchengladbach sont premiers (8), devant le Real (7), le Shakhtar (4) et l'Inter (2).