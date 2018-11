Le Séville FC nouveau leader d'une folle Liga

Au tour de Séville ! Les Andalous, difficiles vainqueurs dimanche de Valladolid (1-0), ont pris les rênes du championnat d'Espagne au lendemain du match nul dans le choc Atlético Madrid-FC Barcelone (1-1), lors de la 13e journée. De quoi faire le plein de confiance avant de se rendre jeudi à Sclessin défier le Standard en Europa League.

Un but de la tête d'André Silva à la 30e minute a suffi aux Sévillans pour s'adjuger une victoire aussi précieuse que périlleuse, le gardien Tomas Vaclik ayant magnifiquement sauvé son équipe dans les dernières minutes sur une grosse frappe de Daniele Verde (88e) puis un enchaînement d'Enes Unal (90e+1).

Le 8e but de la saison du Portugais, muet en Liga depuis fin septembre après de superbes débuts dans son nouveau club, permet au Séville FC de compter un point d'avance sur le Barça (26 contre 25), et deux sur l'Atlético, 3e.

Le championnat d'Espagne, dont le leader n'en finit plus de changer, est cette saison extrêmement indécis: les six premiers - de Séville au Real Madrid, coulé la veille 3-0 par Eibar - se tiennent en seulement six points après 13 matches.

L'étonnante équipe de l'Espanyol Barcelone peut d'ailleurs venir titiller le podium: en cas de succès dimanche soir contre Gérone, il reviendrait à la hauteur de l'Atlético.