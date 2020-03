Le rugueux Felipe Melo face à Messi : "Il faut le briser, chacun à notre tour"

Si je vous dis Lionel Messi, vous songez naturellement à la finesse, aux dribbles chaloupés ou à une technique impressionnante. Et si je vous dis Felipe Melo... vous pensez très probablement exactement à l'inverse : joueur rugueux, fautes volontaires, et j'en passe.

Et bien figurez-vous que le médian brésilien affiche aussi peu de classe à l'interview que sur un terrain. Questionné au sujet des affrontements livrés face au maitre à jouer argentin, le milieu passé par la Juventus Turin, Galatasaray ou l'Inter Milan par exemple n'y va pas par quatre chemins. "Quand on jouait face à Messi, on se disait toujours la même chose : il faut le briser, chacun à notre tour. Si on n'agit pas comme cela, c'est beaucoup trop difficile d'effectuer un marquage sur lui. On ne voulait pas le blesser, simplement le perturber afin qu'il ne trouve pas son rythme. C'était un choix stratégique", a raconté Felipe Melo.

Il a ensuite toutefois tenté de passer un peu de pommade : "C'est un joueur incroyable, plus que Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Le Portugais peut marquer cinq buts, mais l'Argentin fait pareil... tout en faisant marquer ses partenaires. Il est plus complet."

Malgré ses 36 ans, le Brésilien n'est pas encore assagi. Invité, sur les célèbres réseaux sociaux, à réaliser son #StayHomeChallenge, ce défi étrange qui invite à jongler avec un rouleau de papier WC durant le confinement lié au coronavirus, Felipe Melo a préféré poser le rouleau par terre... pour mieux le tacler. Felipe 'bagarre' Melo, un joueur atypique, un garçon au bout du rouleau peut-être.