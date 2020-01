Le Real remporte la Supercoupe d'Espagne aux tirs au but contre l'Atlético, Courtois a sorti le grand jeu

Le Real Madrid a remporté la nouvelle version de la Supercoupe d’Espagne aux tirs au but face a l'Atlético de Madrid, 4-1. Les deux équipes ne sont pas parvenues à inscrire le moindre but dans le temps réglementaire ni dans les prolongations. Le Real a fini à dix suite à l’exclusion de Valverde à la 115e minute. En plus d'avoir tout arrêté pendant le rencontre, Thibaut Courtois s'est montré décisif dans la séance de tirs au but en arrêtant le deuxième face à ses anciennes couleurs. Il s'agit de la 11e Supercoupe d'Espagne remportée par le Real, la première dans sa nouvelle version.

La première mi-temps a été assez stérile, d’un côté comme de l’autre. Les deux gardiens ont été mis à contribution sans être en grand danger. Courtois et Oblak qui ont dû s’employer un peu plus encore en deuxième période, mais les attaquants ont gaspillé de part et d’autre, avec les occasions les plus franches en faveur du Real.

Le verdict de cette nouvelle version de la Supercoupe devait alors tomber dans les prolongations. Dans la première partie de celles-ci, le Real domine encore un peu plus sans pour autant parvenir à concrétiser. Les démons du début de saison en termes d’efficacité semblent toujours bien présents chez les Merengues. Les Colchoneros se font, eux, de plus en plus discrets.

Pourtant, en tout début de deuxième partie de prolongations, Morata passe tout près d’un sublime but sur un retourné acrobatique mais Courtois sauve les meubles de manière peu conventionnelle. Et la balle ne fait toujours pas trembler les filets. Le Real répond par une énorme double occasion. Le match s’emballe enfin. Le Real remet rapidement le couvert, toujours en vain. L’Atlético réagit avec un contre rapide stoppé par une faute évidente de Valverde qui est d’ailleurs aussitôt exclu. Une faute aussi évidente qu’essentielle en cette fin de rencontre pour le Real. Mais les esprits se sont ensuite échauffés… Et Courtois a été mis à contribution !

Carvajal et Rodrygo on inscrit les deux premiers tirs au but alors que Saul et Thomas ont manqué les leurs. Le Real possédait alors un net avantage. Sergio Ramos a marqué le tir au but victorieux. Le Real remporte cette séance de tirs au but 4-1, avec notamment un sauvetage de Thibaut Courtois sur le tir de Thomas.

Il s'agit du premier titre remporté par les Madrilènes depuis le retour de Zinédine Zidane, son dixième au Real.