Le Real manque de réalisme mais rejoint le Barça en tête de la Liga, un but d'Hazard annulé

Le Real Madrid a partagé face au Betis Seville (0-0) et n’a pas profité du faux pas de Barcelone à Levante (3-1). Thibaut Courtois et Eden Hazard ont disputé l’intégralité de la rencontre. Hazard s’est vu annuler un but pour hors-jeu mais a réalisé une bonne rencontre, victime de nombreuses fautes. Courtois a sorti les arrêts nécessaires tout en vivant une bonne partie de match plutôt tranquillement. Malgré ce nul, les Madrilènes rejoignent le Barça en tête de la Liga, à égalité de points. Le choix de l'homme du match illustre bien le scénario de la partie: le choix s'est porté sur Robles, gardien du Betis.

Résumé de la rencontre

La partie commence bien pour le Real qui se procure toutes les occasions. Dès la huitième minute, Eden Hazard croit d’ailleurs en avoir conclu une (en se jouant brillamment de la défense adverse) avant de voir son but annulé pour hors-jeu.

Les Merengues contrôlent ensuite la rencontre sans parvenir à concrétiser. Ils doivent se montrer beaucoup plus réalistes pour espérer reprendre la tête de la Liga.

Thibaut Courtois doit se mettre en évidence à la 50e minute pour éviter une mauvaise surprise pour les siens.

Le Real repart de plus belle, augmentant son pressing mais quelques petites imprécisions entachent leur bonne performance.

Mendy a la balle du 1-0 au bout du pied peu après l’heure de jeu. Mais sa frappe termine dans le filet extérieur. Les hommes de Zidane doivent persévérer.

Courtois a un nouvel arrêt sérieux à faire alors qu’une phase litigieuse tourne en la défaveur du Real. L’arbitre n’accorde pas de penalty alors qu’un défenseur sévillan a touché la balle de la main dans le rectangle.

Et malgré les très nombreuses tentatives madrilènes, les filets ne trembleront pas. Le Real perd des points, à l’image de ses principaux rivaux, mais rejoint le Barça en tête de la Liga.