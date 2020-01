Le Real Madrid souffre à Getafe mais s'en sort grâce à Varane, Modric et Courtois, magistral

Le Real Madrid a souffert pour venir à bout de Getafe (0-3), ce samedi, dans le cadre de la 19ème journée de Liga.

Dominés durant la première période, les hommes de Zinedine Zidane ont pu compter sur le jeu de tête de Raphaël Varane (qui a provoqué le c.s.c. de David Soria à la 34ème avant de doubler la mise à la 53ème), sur un but de Luka Modric tombé dans les arrêts de jeu (96' 0-3) et sur les nombreuses parades de Thibaut Courtois pour remporter les trois points et reprendre provisoirement la tête du classement avec une longueur d’avance sur le FC Barcelone, qui se déplacera à l’Espanyol en soirée.

Après trois partages consécutifs (dont deux 0-0), les Madrilènes ont donc renoué avec la victoire, mais n’ont pas vraiment convaincu. Au contraire de Thibaut Courtois, qui s’est offert une troisième clean-sheet d’affilée - sa huitième en quinze rencontres de Liga - de la plus belle des manières, en multipliant les arrêts de grande classe.

Toujours indisponible à cause d’une microfracture à la cheville droite, Eden Hazard poursuit sa rééducation et pourrait rejoindre le groupe après la Supercoupe d’Espagne.