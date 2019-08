Le Real Madrid, sans Eden Hazard, s'impose facilement 1-3 au Celta Vigo

Le Real Madrid s’impose 0-3 ce samedi après-midi face au Celta Vigo. Les hommes de Zinedine Zidane font taire leurs détracteurs suite à une préparation d’avant saison chahutée.

Après la défaite du FC Barcelone vendredi soir, c’est au tour du Real Madrid d’entamer sa saison.

Et c’est 11 titulaires finalement assez communs à l’année dernière qui se présentent sur la pelouse du Celta Vigo. Si Thibaut Courtois défend la cage de la Casa Blanca, Eden Hazard n’est pas présent sur la feuille de match. La faute à "Une déchirure dans le recto antérieur de la cuisse gauche a été diagnostiquée", a écrit le Real Madrid sans communiquer la durée de son indisponibilité. A noter la titularisation de Gareth Bale. Un Bale qui est annoncé un peu partout en cette période de mercato, mais qui est bel et bien toujours présent à Madrid. Et qui va faire un bien fou à cette équipe en étant l’homme de la première mi-temps.

C’est sur un assist du Galois, que Karim Benzema va ouvrir la marque à la 11ème minute de jeu. Si le Real mène au score, le Celta Vigo se procure aussi quelques possibilités, notamment en toute fin de mi-temps. Mais le but d’Aspas est annulé pour une position de hors-jeu.

Et le Real Madrid va montrer à ses détracteurs qu’il faudra compter sur eux. Et ce n’est pas la sortie sur carte rouge de Luka Modric qui va changer la donne. Le Real va inscrire deux buts de plus en seconde mi-temps via Tony Kroos et Lucas Vazquez.

Si devant le Real est bien en jambes, derrière ce n’est pas mal non plus. Et Thibaut Courtois de rappeler pourquoi il est le titulaire de cette équipe. Le portier va préserver ses filets via quelques interventions. Le Belge va finalement encaisser un but pendant les arrêts de jeu via Losada.

Le Real s’impose 1-3 et commence de la meilleure des manières sa saison.