Le Real Madrid, sans Eden Hazard, fait un grand pas vers le titre

Zinedine Zidane avait préféré se passer d’Eden Hazard, afin de préserver son joueur. Getafe étant l’équipe qui commet le plus de fautes dans les cinq grands championnats. Et cela s’est confirmé dès le début du match. Les visiteurs ont rapidement pressé haut, mais aussi commis un grand nombre de fautes afin de casser le jeu et ne pas laisser le Real Madrid rentrer dans la rencontre.

C’est d’ailleurs Getafe qui se procure la première occasion du match à la 9e minute de jeu. Heureusement pour Madrid, Thibaut Courtois veille au grain. La suite de cette première mi-temps n’est pas riche en occasions. La faute à ce pressing haut et intense de Getafe qui gène les joueurs madrilènes. Un pressing qui, quand il est déjoué, permet au Real Madrid de se montrer dangereux. Mais quand les occasions sont présentes, les joueurs ne les concrétisent pas (Vinicius 23e et Isco 36e).

Si bien que la première mi-temps se termine sans que le score ne soit débloqué.

Il reste donc au Real Madrid 45 minutes pour tenter de remporter les trois points et prendre quatre points d’avance sur le Barça. Une course aux trois points que ne va pas tenter Raphael Varane. La faute à une action plus tôt dans la rencontre. Varane a reçu le ballon en pleine figure sur un corner frappé par l’attaquant de Getafe David Timor à la 22e, et est resté au sol pendant quelques secondes, avant de reprendre sa place.

Si le Real Madrid se montre un peu plus dans cette seconde période, Getafe tient bon. Les hommes de Zidane n’y arrivent pas. La preuve avec Karim Benzema qui doit énormément dézoner dans cette rencontre afin de venir un peu toucher le ballon.

Et pourtant, le Real va avoir un peu de chance. Getafe va pêcher sur son point négatif, les fautes commises. A la 79e, Carvajal est accroché dans le rectangle et Sergio Ramos se charge de débloquer la marque dans cette rencontre. Le capitaine envoi le Real vers les trois points. Ramos plante son 9e but de la saison, ce qu'aucun défenseur de Liga n'avait plus réussi depuis Ezequiel Garay (Santander) depuis la saison 2006-2007.

Ce but suffit au Real pour empocher trois points très précieux dans la course au titre. A noter aussi la nouvelle clean sheet pour Thibaut Courtois, la 16e de la saison. Avec quatre points d’avance sur le Barça, il faudrait un miracle pour que le Real ne soulève pas le trophée du champion en fin de saison.