Le Real Madrid s'impose facilement contre Majorque, Hazard joue une heure

C’est dans une position de numéro 10, derrière Karim Benzema, qu’Eden Hazard fait son retour dans le onze du Real Madrid pour affronter Majorque. Un poste qui permet à l’ancien de Chelsea de se faire remarquer différemment.

Se faire remarquer, l’attaque du Real Madrid l’a bien compris. Car dès la 7e minute de jeu, Karim Benzema, puis Gareth Bale vont alerter le portier majorquin qui doit déjà s’employer pour préserver ses filets.

Si Majorque subit, le club visiteur va cependant répondre au Real Madrid. Sur un tir de Mohammed, Thibaut Courtois effectue sa première parade de la soirée. Un premier arrêt qui va en amener un autre à la 13e minute de jeu, à nouveau sur une action de Mohammed.

Et c’est à peu près tout pour la plus mauvaise défense du championnat. Car la suite de la première mi-temps, il n’y en a que pour les hommes de Zinedine Zidane. Vinicius, intenable, va tout d’abord s’offrir une première occasion de faire trembler les filets à la 16e. Des filets qui finalement vont trembler trois minutes plus tard. C’est 1-0 pour le Real Madrid, et le plus dur est fait.

Si Vinicius s’est montré dans cette première période, Eden Hazard a lui aussi tenté de se faire remarquer. A la 23e minute de jeu, une talonnade de l’ancien de Chelsea à Benzema s’en va trouver d’une subtile passe Vinicius qui tente une louche à nouveau et trouve cette fois la barre.

Quatre minutes plus tard, Hazard passeur, devient Hazard tireur. Mais sa frappe passe loin du but. Le Real Madrid rentre aux vestiaires en ayant fait le plus dur dans cette rencontre.

Eden Hazard aura joué 60 minutes

La seconde période recommence de la meilleure des manières pour les Merengues. Tout d’abord, Karim Benzema (52e) va alerter une première fois le portier majorquin avant que Sergio Ramos sur coup franc, s’en va subtilement faire 2-0. C’est déjà le 8e but de la saison pour le capitaine du Real.

Le Real mène 2-0 et c’est pour le moment suffisant. Car de l’autre côté, Thibaut Courtois veille, notamment sur cet arrêt sur une tête de Budimir (59e). Un Thibaut Courtois qui sera le seul Belge à finir la rencontre. Eden Hazard cédant sa place à Tony Kroos peu après l’heure de jeu.

Les trente dernières minutes de la rencontre ne changeront plus rien, si ce n’est la montée au jeu de Luka Romero, un jeune de 15 ans évoluant pour Majorque. Courtois a réalisé sa 14e "clean sheet" en 28 rencontres de championnat cette saison et la 17e toutes compétitions confondues en 36 rencontres.

Le Real rejoint Barcelone au sommet du classement de La Liga. Les deux grands d'Espagne totalisent 68 points après 31 journées. Les Madrilènes devancent les Catalans au classement grâce à la différence particulière en points. Le Real a partagé l'enjeu au Camp Nou (0-0) avant de gagner au Bernabeu (2-0) cette saison en championnat.