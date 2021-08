Le Real Madrid s’impose au Betis Séville, Hazard joue 15 minutes

3e journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait au Bétis Séville. Un match compliqué pour les hommes de Carlo Ancelotti qui vont buter sur une bonne équipe du Bétis. Finalement, à force d’essayer, la solution viendra de Dani Carvajal et verra le Real Madrid s’imposer 0-1. Eden Hazard a débuté le match sur le banc avant de monter à 15 minutes du terme. Thibaut Courtois, titulaire dans les cages repart avec une première clean sheet en championnat. Avec cette victoire, le Real Madrid prend provisoirement la première place en Liga.

La première mi-temps est fructueuse en occasions, sans toutefois que le score ne change. Le Real via Vinicius Junior, titulaire à la place d’Eden Hazard, Benzema et Militao se procure quelques belles possibilités dans les dix premières minutes.

Le Betis tient bon et laisse passer l’orage avant de lui aussi se procurer quelques possibilités via Fekir ou Canales. Mais Courtois veille au grain.

Si le début de la première période est agréable à voir, la suite l’est un peu moins. La faute à un jeu haché de la part des deux équipes marqué par de nombreuses fautes et par cinq cartons jaunes. C’est 0-0 à la mi-temps.

Il reste 45 minutes pour débloquer le marquoir. Et comme en première période, le Real Madrid commence bien. Benzema et Vinicius sont présents. Seul manque un but.

Et la solution va venir de l’arrière. Dani Carvajal va, d’une subtile volée ouvrir le score. Avec ce but, le Betis est parti pour une course-poursuite. Mais il faudra pour cela être plus entreprenant.

Entreprenant, le Real l’est plus. Les deux équipes en profitent pour faire des changements et Asensio qui vient de monter au jeu passe tout prêt du 0-2.

A 15 minutes du terme, Eden Hazard monte au jeu à la place de Vinicius. Le Belge va s’octroyer un superbe tir à la 90, mais le score ne va plus changer. Thibaut Courtois effectue encore un dernier arrêt en fin de match. Finalement, le Real s’impose 0-1 et prend provisoirement la tête en Liga.