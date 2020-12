Le Real Madrid s'impose à Séville, Thibaut Courtois garde le zéro

Le résumé de la rencontre :

Le Real Madrid, qui n’a plus gagné en championnat depuis le 31 octobre dernier (4-1 face à Huesca), démarre fort la rencontre. Sur le côté droit, Rodrygo centre pour son coéquipier brésilien Vinicius qui, seul à l’entrée de la surface, manque de peu le cadre adverse. Quelques minutes plus tard, Vinicius se retrouve à nouveau en bonne position pour marquer mais loupe le ballon au pire des moments.

Les hommes de Zinédine Zidane dominent les Sévillans en ce début de match sans pour autant se procurer de réelles occasions de but. A la demi-heure, le Real n’a cadré qu’une seule de ses quatre tentatives, alors que les joueurs de Julen Lopetegui n’ont pas tiré une fois au but. Peu avant la pause, Karim Benzema n’est pas loin d’ouvrir le score mais l’attaquant français voit sa frappe détourner par Yassine Bounou. De son côté, Thibaut Courtois vit une première mi-temps très tranquille, le portier belge n’ayant dû réaliser aucun arrêt.

Après une première mi-temps insipide, le Real Madrid ouvre le score chanceusement via un auto-but de Yassine Bounou. Ferland Mendy centre vers Vinicius qui dévie très légèrement le ballon, et Yassine Bounou, sortant de manière hasardeuse, détourne le ballon dans sa cage (0-1). Assommés par ce but, les Andalous ne parviendront pas à revenir au score malgré une belle volée acrobatique de Lucas Ocampos détournée par Thibaut Courtois, qui réalise son premier arrêt de la partie.

Avec cette victoire, Zinédine Zidane s’offre un peu de répit et devrait rester sur le banc madrilène au moins jusqu’au prochain match des siens face à Mönchengladbach ce mercredi en Ligue des Champions. Au classement, le Real Madrid remonte à la troisième place et devance son adversaire du jour de quatre points.