Le Real Madrid s'impose à Grenade avec un très bon Courtois et sans Hazard

Le Real Madrid s’est imposé 1-2 à Grenade. Ferland Mendy et Karim Benzema ont inscrit les deux buts madrilènes. Thibaut Courtois, déterminant, a été élu homme du match.

Le Real Madrid se déplace à Grenade ce lundi dans la cadre de la 36e journée de Liga. Eden Hazard, qui a joué 15 minutes face à Alaves vendredi, est du voyage, tout comme Thibaut Courtois.

Sans Hazard, sur le banc, mais avec Thibaut Courtois, le Real commence très fort cette rencontre. Ferland Mendy fait 0-1 après un bel effort personnel. Il inscrit son premier but pour les Merengues en frappant en bout de course au premier poteau. Dans la foulée, Karim Benzema inscrit le 0-2 et signe son 19e but de la saison. Le Real est sur du velours en à peine 16 minutes. Mais les Madrilènes baissent logiquement en intensité, Courtois est attentif et se détend une fois en fin de première période.

Au retour des vestiaires, Grenade revient à la marque. Machis, mis sur orbite, place le ballon entre les jambes de Courtois, qui ne signera pas de sixième clean-sheet consécutive.

A l’heure de jeu, Rodrygo et Marco Asensio remplacent Valverde et Isco. Pas de Hazard, qui était monté au jeu pour le dernier quart d’heure face à Alavés, et qui restera sur le banc. Grenade prend confiance. A la 84e minute, Courtois intervient une nouvelle fois sur une frappe andalouse, dans la foulée Ramos sauve le ballon à même la ligne. L’égalisation était toute proche.

Le Real Madrid l’emporte et fin un nouveau pas vers le titre. Avec 4 points d’avance alors qu’il ne reste plus que deux journées à disputer, les Madrilènes seront sacrés en cas de victoire jeudi contre Villarreal. En cas de contre-performance, il faudrait compter sur un jour sans du Barça qui recevra Osasuna. Le 34e titre madrilène est tout proche.