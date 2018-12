Le Real Madrid s'impose 6-1 en Coupe du Roi, Courtois au repos

Le Real Madrid s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi (Coupe d'Espagne) de football. Il a infligé une petite correction 6-1 au club de D3 de Melilla, jeudi en match retour des seizièmes de finale.

Le Real, qui a laissé Thibaut Courtois au repos, avait déjà gagné le match aller 0-4. Asensio (33e et 35e) et Sanchez (39e) avant la pause, Isco (47e et 83e) et Vinicius (75e), ensuite, ont marqué les buts des Madrilènes. Qasmi (81e) a sauvé l'honneur pour les visiteurs sur penalty.