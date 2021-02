Madrid a manqué d’inspiration en première période et a subi la loi de Huesca pendant les premières minutes de la deuxième mi-temps avant de petit à petit reprendre ses esprits. Deux phases arrêtées et Varane, digne remplaçant de Sergio Ramos dans cette rencontre , ont permis au Real d'éviter de prendre un nouveau gros coup sur la tête. Eden Hazard , de nouveau blessé, est évidemment toujours absent.

Dans les premières minutes, Huesca s’offre trois opportunités. Elles ne sont pas cadrées mais elles montrent les intentions claires de la lanterne rouge, le Real doit se méfier !

L’équilibre se rétablit petit à petit dans le quart d’heure mais cela reste compliqué pour les Madrilènes.

Progressivement, les hommes de Zidane se montrent un peu plus dangereux, par Benzema surtout. Mais malgré cela, la première mi-temps des Merengues est peu inspirée, peu rythmée. Le retour au vestiaire va peut-être les relancer.

Ce n'est pas la première impression qu'ils donnent en tout cas… La deuxième période recommence bien mal ! Thibaut Courtois est sauvé par sa transversale quelques secondes à peine après le retour sur le terrain…

Et ce qui devait arriver, arrive. Huesca ouvre le score sur un superbe but de Javi Galan… Cette fois, Madrid n’a plus le choix il faut se réveiller ! Mais dans la foulée, Huesca pousse alors que le Real laisse trop d’espace. La transversale tremble à nouveau. La lanterne rouge débute cette mi-temps en boulet de canon.

À la 55e, Raphael Varane calme quelque peu l’euphorie en égalisant. Le défenseur français suit bien un coup franc de Karim Benzema qui ricoche sur la barre, c’est 1-1.

A la 64e, Thibaut Courtois sort un superbe arrêt pour garder les siens dans la rencontre… Alors que Madrid souffre encore !

Benzema passe vraiment tout près du 1-2 mais Huesca s’en sort un peu miraculeusement grâce à son gardien… Alvaro qui sort encore un arrêt décisif du bout des gants face au même Benzema quelques instants plus tard. Le Real prend vraiment la fin de rencontre à son compte et se procure des occasions franches. Il ne reste plus qu’à en convertir une, et à ne plus encaisser.

La première partie de la tâche est accomplie à la 84e, Varane profite de nouveau d’une phase arrêtée pour sauver les siens et Zidane ! C’est 1-2, doublé du Français, et pas forcément celui qu’on attendait. LA deuxième partie est également réussie. Varane sauve le Real d'un bien mauvais pas ce soir face à la courageuse lanterne rouge, Huesca.