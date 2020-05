Le Real Madrid reste le club de football le mieux évalué avant la pandémie

Comme l'an dernier le Real Madrid est le club de football le mieux évalué d'Europe selon le rapport "The European Elite 2020" du cabinet de conseil KPMG, dont les données ont été établies avant la pandémie de Covid-19. La valeur du club qui emploie Eden Hazard et Thibaut Courtois est estimée à 3,478 milliards d'euros. Sa croissance a été de 8 % sur les douze derniers mois. Le Real devance Manchester United (3,342) et Barcelone (3,193), désormais 3e au dépens du Bayern Munich (2,878), grâce à une progression de 19% en un an.

Complètent ensuite dans l'ordre le Top 10 : 5e (+2 par rapport à 2019) Liverpool (2,658), 6e (-1) Manchester City (2,606), 7e (-1) Chelsea (2,218), 8e (+1) Tottenham (2,067), 9e (+2) Paris Saint-Germain (1,911) et 10e (-2) Arsenal (1,852). Après un recul de deux rangs, la Juventus se retrouve 11e (1,735).

Liverpool, 5e, a enregistré un bond de 23% de sa mise en valeur et le PSG, 9e, de 45%. La palme de la croissance parmi les 32 clubs les mieux classés revient à Galatasaray avec 49%. La formation turque 27e (+5) avait régressé de 26% l'année précédente. Deux clubs font leur entrée dans ce prestigieux classement : Valence (25e) et le FC Porto (30e).

Neuf des vingt-et-une première équipes sont issues de la Premier League anglaise.

Aucun club belge ne figure dans ce Top 32.

Paul Adriani, de KPMG Sports Advisory Practice, prévoit bien sûr que ces données vont être modifiées par la crise du coronavirus. "Maintenant que les clubs ne peuvent plus jouer, ils sont privés de toute forme de revenus, qu'il s'agisse des tickets de matchs, de produits dérivés ou de la vente des droits de télévision. Et la baisse attendue des revenus provenant des transferts de joueurs aura également un impact sur les performances financières des clubs. C'est précisément ce revenu qui a déterminé la croissance et le succès de nombreux clubs en Europe ces dernières années. La valeur des clubs sera donc désormais très différente, même si de nombreux clubs ont ajusté à la baisse les salaires des joueurs et d'autres coûts".