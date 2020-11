Le Real Madrid ramène un point de Villarreal, Eden Hazard joue 65 minutes

Le résumé de la rencontre

Les joueurs sont à peine montés sur le terrain que le Real ouvre déjà le score ! Mariano Diaz marque de la tête sur une action quelque peu équivoque dès la deuxième minute de jeu. Villarreal réclame une position de hors-jeu mais le but est bel et bien valide et validé. Vazquez, en position de hors-jeu, ne participe pas à l'action. L’histoire est belle pour Diaz qui n’avait plus été titularisé depuis plus d’un an et demi, et qui bénéficie des absences dans l’effectif madrilène. Il avait néanmoins inscrit un but face au Barça en mars dernier en étant monté au jeu en toute fin de rencontre.

La défense des merengues se met ensuite en place pour devenir très imperméable. Les joueurs du sous-marin jaune se cassent les dents sur le bloc bien organisé face à eux. Madrid se montre de plus en plus dangereux, les intentions sont claires, se mettre à l’abri avant la pause, en vain.

Eden Hazard a réalisé une bonne première mi-temps, sans fulgurance à l’exception d’un très joli geste technique (voir vidéo ci-dessous) en fin de première période, mais plutôt consistante.

Après la pause, Villarreal semble être remonté avec de meilleures intentions et sème la pagaille dans la défense madrilène dès la 48e.

Sa plus belle possibilité, Villarreal l’obtient un peu plus tard, mais la frappe de Moreno ne trouve personne dans le rectangle pour la pousser au fond des filets de Thibaut Courtois, mais cela ne passe pas loin. Les hôtes sont mieux installés dans la partie.

A la 65e minute de jeu, Eden Hazard cède sa place à Vinicius alors qu’Isco remplace Odegaard. Le Belge a rassuré sur sa forme dans cette rencontre !

Le renouveau de Villarreal se concrétise par l’obtention d’un penalty à la 75e minute, Moreno trompe Courtois pour faire 1-1. Tout est à refaire pour les hommes de Zinédine Zidane qui doivent à tout prix éviter d’encaisser un nouveau but alors qu’ils souffrent en cette fin de rencontre.

Courtois se montre décisif en toute fin de match face à Kubo. Les occasions vont dans tous les sens, les deux équipes veulent gagner ce match. Finalement, elles devront toutes les deux se contenter d’un point. Le Real aurait pu revendiquer mieux pendant 70 minutes mais la fin de match de Villarreal rend ce partage plutôt logique.