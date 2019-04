Le Real Madrid patauge à Getafe, Courtois sur le banc pour son retour

De retour de blessure, Thibaut Courtois n'a pas défendu les cages du Real Madrid jeudi soir à l'occasion du duel entre les Madrilènes et Getafe dans le cadre de la 34e journée de Primera Division. L'entraîneur Zinedine Zidane lui a en effet préféré Keylor Navas comme ce fut déjà le cas face au Celta Vigo, avant la blessure du Diable rouge, à l'occasion du retour du coach français sur le banc des 'Merengues'.

La 'Maison Blanche' s'est contentée d'un partage 0-0 sur la pelouse de Getafe, séduisant 5e de Liga avec 55 points. Le Real est pour sa part 3e avec 65 unités et n'a plus aucune ambition vu qu'il pointe à 15 points du Barça, leader à quatre journées de la fin du championnat, et à 6 unités de l'Atletico Madrid.