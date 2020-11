Le Barça et le Real Madrid dominent outrageusement la Liga. Sur les seize dernières saisons, quinze championnats ont été remportés soit par la Maison Blanche, soit par la tête de proue du football catalan. Le seul intrus de cette liste s’appelle l’Atlético Madrid. C’était en 2014. A l’époque Thibaut Courtois officie dans le but du Stade Vicente Caldéron et Toby Alderweireld livrait une pige infructueuse dans la capitale madrilène. Les Colchoneros remportent la Liga et accèdent à la finale de la Ligue des champions. Mais surtout : c’est l’année où Diego Pablo Simeone emmène le "cholismo", son style de jeu à base de rigueur asphyxiante dans un 4-4-2 compact, à un apogée. Depuis, l’Atlético Madrid s’est offert d’autres joies européennes : une deuxième finale de C1 en 2016 et une victoire en Europa League en 2018. Et si les éléments étaient réunis pour que les Matelassiers vivent un nouveau millésime ? Et si c’était une bonne nouvelle pour tout le football espagnol ?

Le coup de 2014 Le Real Madrid inconstant, le Barça déchiré : et si c'était l'année de l'Atlético Madrid ? - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP On a tendance à considérer l’Atlético Madrid comme l’invité ennuyeux du gratin espagnol, celui dont le jeu pas fort chatoyant de prime abord devrait le cantonner à une éternelle troisième place au classement final. C’est oublier un peu vite que ces deux dernières saisons, l' "autre club de Madrid" a terminé vice-champion d’Espagne. Comme si Simeone patientait tranquillement dans l’ombre en attendant son heure. Toujours pas de défaite en championnat, deux buts concédés : c’est un début de saison rêvé, fidèle aux principes. Cette saison, l’effectif des Colchoneros semble arrivé à maturité. Joao Félix, acheté il y a plus d’un an pour un montant de 120 millions d’euros, commence à justifier les espoirs placés dans son talent. Le club a profité du chaos au Barça pour récupérer Luis Suarez, une assurance buts avérée dans un club où avoir plus de 30 ans n’est pas un gros mot. Yannick Carrasco a été rapatrié de Chine, transformant rapidement les inquiétudes quant à la perte éventuelle de son niveau en enthousiasme au vu de la qualité de ses prestations. LIRE AUSSI : Carrasco et l'Atlético Madrid continuent sur leur lancée en gagnant à Valence LIRE AUSSI : La bourde monumentale de Thibaut Courtois pour offrir un but à Alavés Puis il y a les tauliers, Saul et Koke, qui ont tout perdu… et presque tout gagné en rouge et blanc ; et un gardien, Jan Oblak, cité régulièrement parmi les trois meilleurs portiers du monde. Un vrai collectif, où défendre reste un art et piquer au bon moment est une spécialité. Cette saison, l’Atlético se paye même le luxe de la régularité dès l’entame de la compétition, qui avait manqué les saisons précédentes et les avaient écartés de la course au titre trop rapidement. Toujours pas de défaite en championnat, deux buts concédés : c’est un début de saison rêvé, fidèle aux principes, qui leur permet de prendre des distances vertigineuses avec le reste des candidats déclarés au titre.

Le creux des puissants Le Real Madrid inconstant, le Barça déchiré : et si c'était l'année de l'Atlético Madrid ? - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP Six points de retard en ayant joué un match de plus : le Real Madrid a potentiellement neuf longueurs à reprendre sur l’Atlético. Alors que l’ambiance est pour le moins compliquée au lendemain d’une défaite "sans explication" selon Zidane face à Alavés, le Real doit faire face à un gros problème : son manque d’efficacité offensive. Eden Hazard est pour l’heure trop fragile pour faire la différence, Karim Benzema a quitté l’équipe pour soigner une blessure aux adducteurs, Vinicius et Rodrygo n’ont pas montré assez de consistance pour porter l’équipe et Asensio se cherche lui aussi après avoir passé une saison sur le flanc. "On n’a pas assez de régularité dans nos matchs" "On n’a pas assez de régularité dans nos matchs" a d’ailleurs réagi Zidane, qui doit constater, comme tout le monde, que le moteur madrilène composé de Kroos et de Modric ne fonctionne que sur courant alternatif. Et quand en plus Sergio Ramos n’est pas là pour faire peur à l’adversaire…

Messi tire la gueule Le Real Madrid inconstant, le Barça déchiré : et si c'était l'année de l'Atlético Madrid ? - © GABRIEL BOUYS - AFP Les supporters madrilènes ont de quoi relativiser s’ils baissent les yeux jusque dans la deuxième colonne du classement. Le Barça y est pour l’heure quatorzième. Avec deux matchs de moins, qui pourraient leur permettre de revenir à la hauteur des Merengues, 4es, mais tout de même. Leo Messi tire la gueule depuis cet été, Ronald Koeman essaie vaille que vaille de s’ériger en chef de projet mais les Catalans ont raté leurs deux premiers rendez-vous de la saison : battus froidement dans le Clasico, ils ont également concédé un revers contre l’Atlético via un but de Yannick Carrasco. LIRE AUSSI : Quand Liverpool piégeait le FC Barcelone avec une clause surprenante On soupçonne l’entraîneur néerlandais, revenu au Nou Camp pour panser les plaies du vestiaire, de ne pas bien dormir la nuit. D’opérations de com en discours rassurants alors qu’il y a bien le feu dans la maison, le Barça perd un influx considérable en dehors du terrain. Et les joueurs ne doivent pas nier qu’ils ont une part de responsabilité considérable dans l’échec actuel. Yannick Carrasco buteur face au Barça - La Liga - 21/11/2020 L’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone ce samedi soir dans le choc de cette dixième journée de Liga. Et alors que l’on se dirigeait vers un score vierge à la pause, Yannick Carrasco a débloqué le marquoir. Parti seul en contre, il a profité de la sortie précipitée et hasardeuse de ter Stegen pour envoyer une frappe lointaine dans les buts barcelonais. Le Diable rouge était titularisé pour la troisième fois de la saison par Diego Siemone.

A quelque chose malheur est bon Avoir du sang neuf dans les premières places du classement crée naturellement un vent de fraîcheur. Cette saison, la Real Sociedad s'y colle et donne les choses les plus intéressantes à voir en Liga. En 2014, la Liga remportée par l’Atlético avait obligé le Real Madrid et le Barça à se regarder dans le miroir. Côté catalan, la perte du titre dans l’ultime match face à l’Atlético avait mené à la nomination d’un nouveau coach. Dès la saison suivante, Luis Enrique prenait les rênes du navire catalan et menait tout son petit monde vers un quintuplé historique en 2015. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti n’avait plus fait de vieux os au lendemain de sa victoire en Ligue des champions 2014. Après l’échec de son successeur Rafa Benitez, Florentino Pérez s’était retourné vers Zinédine Zidane. Qui a plutôt bien fait son boulot par la suite…