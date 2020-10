Le Real Madrid et Thibaut Courtois s'imposent à Levante, 250e but pour Benzema

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s’est imposé 0-2 sur le terrain de Levante pour son 4e match de la saison. Zinédine Zidane a de nouveau pu compter sur un grand Thibaut Courtois, qui a dû sortir d’importants arrêts. Eden Hazard, blessé, n’était pas de la partie.

Après un premier quart d’heure relativement calme, le Real Madrid réussit à prendre l’avantage grâce à Vinicius. Esseulé dans la surface adverse, il enroule du pied droit et envoie le ballon dans la lucarne opposée de Aitor Fernandez (0-1). Quinze minutes plus tard, Levante pense revenir à égalité, mais la barre transversale de Thibaut courtois en décide autrement.

En début de deuxième mi-temps, c’est au tour de Karim Benzema de trouver le montant du gardien de Levante. Dix minutes plus tard, Bardhi se retrouve aux abords de la surface des Madrilènes et arme une frappe que Courtois repousse du pied. Sauvé par le portier belge, le Real Madrid pousse pour inscrire le deuxième but qui les mettrait à l’abris. L’inévitable Sergio Ramos pense mettre le but du 0-2 à la 68', mais son but de la tête est justement annulé par la VAR, le défenseur espagnol ayant poussé son adversaire.

En fin de rencontre, Thibaut Courtois s’impose à nouveau devant Bardhi, et permet au Real Madrid de tenir le zéro derrière. A la 96', Karim Benzema enfonce le clou en inscrivant le but du 0-2. C'est le 250ème but de Benzema avec le Real Madrid, qui s'inscrit un peu plus dans la légende du club madrilène.

Avec 10 points, le Real Madrid est provisoirement en tête du championnat espagnol.