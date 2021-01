Le Real Madrid et Eden Hazard à la trappe, éliminés par une ... D3 en Coupe

Décidément la saison du Real Madrid n'a rien d'un long fleuve tranquille. Déjà en dilettante en championnat et passé tout proche de la correctionnelle en Ligue des Champions, la Maison Blanche a été éliminée dès les 16e de finale en Coupe d'Espagne par Alcoyano, pensionnaire de D3. Les hommes de Zinédine Zidane avaient pourtant fait le plus dur en faisant exploser le verrou grâce à Militao juste avant la mi-temps.

Mais excès de suffisance ou non, ils ont finalement encaissé un but à la 80e des œuvres de Solbes. 1-1 et donc une prolongation pour des Merengue qui se présentaient avec leur équipe B et donc contraints de faire monter Benzema, Asensio, Kroos et Eden Hazard (99') en cours de match.

Amorphes, les Madrilènes ont finalement pris un dernier coup sur la cafetière en encaissant un but à la 115e minute, crucifiés par un Casanova opportuniste au premier poteau. Pourtant réduit à dix depuis la 110e minute, la D3 réalise donc l'exploit en évinçant le grand Real. Un Real qui fait grise mine...