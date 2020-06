Le Real Madrid émerge face à Valence, Eden Hazard à l'assist, Courtois garde le zéro

Le Real Madrid a fait le job face à Valence en clôture de la 29e journée de Liga. Après avoir croqué Eibar, les Madrilènes ont passé avec succès leur premier véritable test depuis la reprise du championnat (3-0) et suivent le rythme du FC Barcelone.



Los Ches, bien regroupés devant Jasper Cillessen, ont tenu une heure avant de plier à trois reprises. Eden Hazard a offert l’ouverture du score à Karim Benzema. Marco Asensio, de retour après un an d’absence, a inscrit le 2-0 sur sa première touche de balle. Benzema a parachevé sa prestation d’un splendide enchaînement contrôle-frappe synonyme de doublé. Thibaut Courtois a, lui, rendu sa 13e clean-sheet de la saison en Liga.

Sous pression après la victoire du Barça, le Real joue la continuité face à Valence. Zinédine Zidane opère deux retouches à son onze de base et intègre Ferland Mendy et Federico Valverde. Madrid connaît les données du problème : il faut gagner pour rester dans le tempo catalan. Les Merengues s’appliquent d’entrée. Toni Kroos joue les artificiers à distance (10e et 12e). Mais Valence n’est pas Eibar et résiste. Grâce aussi à un Jasper Cillessen bien dans son match. Hazard s’en rend compte rapidement. A la conclusion d’un mouvement fluide et rapide du Real, le capitaine des Diables perd son duel avec le Néerlandais (11e). ???? | Eden Hazard était tout proche de marquer son deuxième but de la saison. #RealMadridValencia pic.twitter.com/LCgzUzHRpa — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 18, 2020

Hazard et Benzema, le ticket gagnant Los Naranjas ne se contentent pas de défendre. Loin de là. Rodrigo frappe le poteau (13e) avant de tromper Courtois aux 6 mètres (21e). José María Sánchez, l’arbitre de la rencontre, estime que l’action est entachée d’un hors-jeu de Maxi Gomez après l’analyse méthodique et approfondie des images. Cillessen et Courtois s’illustrent tour à tour sur des essais de Dani Carvajal (29e) et Geoffrey Kondogbia (44e). Une ultime tentative cadrée d’Eden ponctue la première mi-temps.



La deuxième période est plus fermée. Le temps passe et le Real ne trouve pas la solution face au bloc bas de Valence. Les Madrilènes combinent, centrent mais les occasions ne viennent pas. Jusqu’à l’heure de jeu. Hazard récupère le ballon, se projette vers l’avant. Après un relais avec Luka Modric, il glisse le ballon à Karim Benzema qui ne manque pas la cible (1-0, 61e). La connexion entre le Belge et le Français est moins limpide que face à Eibar, mais elle est une nouvelle fois décisive. | Eden Hazard délivre son deuxième assist en deux matchs ! #RealMadridValencia pic.twitter.com/OVX4kDUYKB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 18, 2020