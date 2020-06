Le Real Madrid efface la Real Sociedad et se replace en tête de la Liga, Hazard au repos

Le Real Madrid a pris une petite revanche sur la Real Sociedad, qui avait mis fin à son parcours en Coupe. Les Merengue ont été une nouvelle fois patients et ont obtenu trois points qui leur permettent de reprendre la tête du championnat au Barça (1-2). Sergio Ramos, sur penalty, et Karim Benzema ont tamponné un succès madrilène aussi marqué par des décisions arbitrales qui vont faire parler. Au Pays Basque et en Catalogne.



Eden Hazard a été laissé au repos, Thibaut Courtois n’a pas eu beaucoup de travail et n’a rien à se reprocher sur le but encaissé. Adnan Januzaj, remplaçant en coup d’envoi, a été la belle éclaircie belge de ce match.



Le meilleur moyen de démontrer son impact, c’est parfois d’être absent. Eden Hazard et Luka Modric, laissés sur le banc, assiste à un match sans folie, sans frissons mais aussi sans le moindre ballon dangereux à négocier pour Thibaut Courtois (0 tir cadré à la pause). Le Real ronronne face à la Real.



Ramos buteur mais blessé



Après une première mi-temps pas assez animée à notre goût, Vinicius se charge de secouer tout ça avec sa vivacité. Il s’infiltre dans le rectangle et s’écroule après un contact léger avec Llorente. Après confirmation du VAR, Javier Fernandez indique le point de penalty. Sergio Ramos, défenseur le plus prolifique de l’histoire de la Liga, ajoute un but à son total personnel (0-1, 50e). Le Real est en tête du championnat.