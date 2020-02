Le Real est en tête de la Liga, mais son avance est mince, très mince… Depuis le partage des Merengues contre le Celta Vigo, un seul petit point sépare Madrilènes et Barcelonais. Les hommes de Zidane n’ont donc plus beaucoup de marge de manœuvre, ils doivent donc remporter dès ce samedi leur rencontre contre Levante, 13e du championnat. Le coach pourra compter sur nos deux Belges, Courtois et Hazard.