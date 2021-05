Le Real Madrid déroule face à Grenade, Eden Hazard à l’assist

Le Real Madrid a douté lors de la réduction du score de Grenade mais a finalement déroulé pour s’imposer 1-4 avec des buts de Modric, Rodrygo, Odriozola et Benzema.

Pour rester au contact de l’Atletico, le Real Madrid doit absolument s’imposer sur la pelouse de Grenade. Pourtant Zinédine Zidane laisse Kroos, Hazard, Asensio et Isco sur le banc et titularise, Rodrygo, Marvin et Miguel Gutierrez.

Il faut attendre la 13e, le Real se crée sa première occasion. Rodrygo centre de la droite au deuxième poteau et trouve Benzema. Le Français pique sa tête mais Rui Silva intervient bien.

Miguel Gutierrez trouve Modric dans le dos de la défense d’une magnifique louche. L’international croate place sa frappe entre les jambes du gardien et met les Merengues aux commandes.

A la 23e, Grenade passe tout proche de l’égalisation mais la frappe de Puertas passe juste à côté de la lucarne de Thibaut Courtois.

Le Real tente de se donner un avantage plus confortable mais Marvin croise beaucoup trop sa frappe à la 28e.

Juste avant la mi-temps, le Real double la mise grâce à Rodrygo qui fixe son défenseur et croise sa frappe.

Peu avant l’heure de jeu, Modric trouve Vinicius dans le dos de la défense mais le Brésilien est un peu trop excentré et ne peut pas tromper Rui Silva qui bouche bien l’angle.

A l’heure de jeu, Eden Hazard fait son entrée sur la pelouse. A la 66e, Grenade passe tout proche de la réduction du score mais le ballon passe devant le but et Suarez ne parvient pas à la pousser au fond.

Mais quelques instants plus tard, les Andalous réduisent tout de même la marque par l’entremise de Jorge Molina qui pousse au fond un tir repoussé par Thibaut Courtois.

Mais le Real Madrid peut compter sur Eden Hazard. Le Diable Rouge est trouvé sur le côté gauche et donne en retrait à Odriozola qui fusille Rui Silva. C’est le premier assist d’Hazard en Liga cette saison (75e).

Quelques secondes plus tard, Rui Silva commet une grosse boulette et s’aventure bien trop loin de ses buts. Karim Benzema n’en demandait pas tant et des 30 mètres envoie le ballon dans le but vide (76e).

Thibaut Courtois se met aussi en valeur à la 86e. Le portier belge a la main ferme sur un tir de Quina.

Avec cette victoire 1-4, le Real Madrid compte 78 points et revient à deux points de l’Atletico à deux journées de la fin de la Liga. Grenade est dixième avec 45 points.

