Le Real Madrid dément avoir voulu quitter la Liga pour la Premier League

"Au regard de l’information publiée ce samedi par le journal Mundo Deportivo, où il est dit que notre club a étudié l’option de quitter la Liga pour la Premier League, le Real Madrid souhaite préciser que cette information est complètement fausse, en plus d’être absurde et impossible", a indiqué le club merengue.

Ce samedi, le quotidien Mundo Deportivo a déclaré que Florentino Perez songerait à quitter sérieusement le Championnat d’Espagne pour rejoindre un autre européen avec en tête la Premier League. Même si les obstacles sont nombreux, notamment juridiques et financiers, Perez estime ainsi que le Championnat d’Angleterre serait "la compétition qui pourrait le plus convenir à ses prétentions". Le Président aurait aussi sondé la Bundesliga et la Serie A.

Excédé par l’échec du projet de Super Ligue dont le club madrilène était un grand promoteur et ajouté à ça l’accord avec le fonds d’investissement CVC, à qui 10% du capital de LaLiga vont être vendus, la coupe est pleine pour Perez, selon le journal.

"L’intention du Real Madrid a été de savoir s’il serait possible d’abandonner le championnat espagnol pour rejoindre un autre grand championnat, car les responsables du club blanc sont lassés des problèmes et des bâtons que Javier Tebas (le président de LaLiga) leur met continuellement dans les roues, d’après eux", ajoute Mundo Deportivo dans son enquête.

"Dans ce scénario, la compétition préférée par Florentino Perez (le président du Real) et ses proches collaborateurs est la Premier League anglaise, même s’ils ont aussi recueilli des informations sur les options de rejoindre la Serie A italienne ou la Bundesliga allemande", précise le quotidien catalan.

En plus de déplaire au Real Madrid et à Florentino Perez, cette une a également moyennement plu à Javier Tebas qui a déjà réagi via Twitter. "Quelles absurdités on peut lire en ce moment" a-t-il notamment commenté.

On le voit, la hache de guerre est déterrée et c’est loin d’être fini.