Le Real Madrid de Courtois sauve un point face à la Real Sociedad grâce à Vinicius

Le Real Madrid est parvenu à arracher un point in extremis face à la Real Sociedad lundi soir en clôture de la 24e journée de Liga. Menés au score suite à un but de Portu (55e), les Merengues sont parvenus à égaliser en toute fin de match grâce à Vinicius Junior (89e) qui a ainsi fixé le score à 1-1.

Privé de Sergio Ramos, Eden Hazard et Karim Benzema, le Real Madrid pouvait bien compter sur Thibaut Courtois pour défendre ses cages ce lundi. Le portier belge a passé une première mi-temps plutôt calme où son équipe s’est procuré les meilleures opportunités via Mariano Diaz (25e, coup de tête sur la barre) et Luka Modric (43e, frappe à distance). Pourtant, ce sont bien les Basques qui ont ouvert le score au retour des vestiaires. Sans Adnan Januzaj – resté sur le banc toute la rencontre – la Real Sociedad a profité d’un mauvais repli défensif de l’équipe de Zidane pour la surprendre sur un centre au deuxième poteau. Surprenant et incroyablement précis, le coup de tête de Portu est allé se loger dans la lucarne d’un impuissant Courtois.

Le gardien des Diables a ensuite échappé de justesse à la tentative de 0-2 d’Alexander Isak (57e) avant que son équipe ne réagisse vigoureusement. Surtout dangereuse via Casemiro, la 'Maison Blanche' a fini par faire craquer son adversaire en fin de match sur une reprise déviée de Vinicius Jr., sauveur d’un soir.

Malgré ce but tardif qui permet au Real de sauver un point, on dira que c’est une occasion perdue pour la bande à Zidane qui pouvait revenir à trois points de l’Atlético Madrid avant le derby entre les deux clubs prévu dimanche.