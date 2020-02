Le Real Madrid chute à Levante avant une semaine capitale

Le Real Madrid a été battu par Levante et un superbe but de Morales dans le cadre de la 25e journée de Liga (1-0). Suite à cette défaite, les hommes de Zinédine Zidane laissent la tête au FC Barcelone, facile vainqueur d'Eibar.



Les Madrilènes ont concédé leur premier revers en Liga depuis le 1-0 à Majorque le 19 octobre dernier, le deuxième de la saison, sur une superbe reprise de volée de Jose Luis Morales (79e). Thibaut Courtois n’a rien pu faire sur cette frappe surprenante et puissante du capitaine de Levante.L’autre mauvaise nouvelle de la soirée, c’est la sortie d’Eden Hazard à la 67e minute. A quatre jours de la réception de Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des champions, et à une semaine du Clasico contre le FC Barcelone à Santiago-Bernabeu (le 1er mars), cette blessure tombe au plus mauvais moment.



Avant sa sortie, le capitaine des Diables avait laissé une bonne impression. Quelques fulgurances, des crochets, des débordements, Eden semblait doucement retrouver sa vivacité. Mais comme ses équipiers Benzema et Modric, il n’a pas eu le tranchant suffisant dans le dernier geste. Malgré une possession de balle largement en sa faveur (63%), le Real n’a pas été en mesure de tromper Aitor Fernandez très attentif. Le gardien de Levante a eu le bon réflexe face à Modric (41e) et s’est imposé dans son face-à-face avec Hazard (53e).



Incapable de marquer, le Real a fini par se faire surprendre sur un coup d’éclat de Morales. Décalé sur la gauche, le capitaine de Levante a pris sa chance et a décoché un tir puissant. Thibaut Courtois s’est incliné (79e) et le Real ne s’en est pas relevé.