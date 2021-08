Le Real Madrid brocarde l'accord entre LaLiga et le fonds CVC

Le Real Madrid a fait part jeudi de son opposition à l'accord signé "" par La Liga, organisatrice du Championnat d'Espagne, avec le fonds CVC, qui lèse les intérêts des clubs espagnols selon le géant madrilène.

LaLiga a scellé mercredi un accord avec le fonds CVC, géant de l'investissement basé au Luxembourg, pour vendre 10% de son capital contre 2,7 milliards d'euros.

Une nouvelle société va être créée dans laquelle LaLiga va transférer toutes ses activités et dont CVC détiendra "une participation minoritaire d'environ 10%". LaLiga conservera en revanche la gestion des droits TV.

"Cet accord s'est fait sans la participation du Real Madrid et sans sa connaissance, et LaLiga a permis pour la première fois aujourd'hui (jeudi) que nous ayons un accès limité aux termes de l'accord", explique le club madrilène dans un communiqué.

"La négociation s'est faite sans un processus concurrentiel et les conditions économiques nouées avec le fond CVC lui assurent une rentabilité annuelle de plus de 20%", poursuit le club le plus titré d'Espagne.

"Ce fond opportuniste est le même que celui qui a essayé sans succès (de nouer) des accords similaires avec les ligues italienne et allemande", écrit le Real.

En Italie, une opération similaire, avec encore CVC parmi les acteurs, est sur les rails mais se heurte pour l'instant à l'opposition de certains clubs de Serie A.

En Espagne, "cet accord, utilisant une structure trompeuse, exproprie les clubs de 10,95% de leurs droits audiovisuels pendant cinquante ans, et en contradiction avec la loi", affirme le Real.

"Le Real Madrid ne peut appuyer une opération qui fait cadeau à des investisseurs de l'avenir de 42 clubs de première et deuxième divisions et l'avenir des clubs promus durant ces 50 années". Le club réunira prochainement l'Assemblée de ses socios pour aborder "les importantes pertes patrimoniales, sans précédent en 119 ans d'histoire, que ledit accord occasionnera".