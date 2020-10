Le Real Madrid bat Huesca (4-1) et retrouve la tête, Hazard marque pour son retour et est élu homme du match

Le Real s’est imposé face au promu de Huesca (4-1). Eden Hazard, titulaire, a inscrit son premier but en 392 jours sous la vareuse du Real Madrid. Entre soulagement et délivrance pour le Diable, qui a laissé entrevoir de belles choses.

Un but qui fait du bien

Puis, alors que la rencontre peinait à trouver son rythme et ses occasions, Hazard recevait le ballon dos au but, se retournait rapidement et armait du gauche. Une frappe magnifique que le Belge ne célébrait même pas. Entre humilité et délivrance, le Belge, félicité par tous ses coéquipiers, l’a joué profil bas. Quelques minutes plus tard, Karim Benzema doublait la mise pour mettre les champions d’Espagne à l’abri. En deuxième mi-temps, Hazard est à la base d’une contre-attaque qui se terminera finalement par un troisième but signé Valverde, sur un service de Benzema. Comme attendu, Hazard a cédé sa place à la 60e minuten. Il a symboliquement reçu le titre d'homme du match à l'issue de la rencontre. De son côté, Benzema, décidément omniprésent, inscrit même un doublé à l’entame des arrêts de jeu, de quoi rassurer un buteur qui était un peu en panne d’efficacité depuis le début de la saison.

Et Courtois, dans tout ça ? Il a concédé un but à la 74e minute, des œuvres de Ferreiro, à la réception d’un centre sur lequel El Muro n’aurait rien pu faire. Le manque de gestion de cette fin de match -où les champions d’Espagne ont reculé par moments – prouve que les problèmes ne sont pas tous effacés, mais les Madrilènes reprennent tout de même la tête du championnat.