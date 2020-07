Le Real Madrid bat Bilbao 0-1 : nouveau penalty de Ramos, nouvelle clean-sheet pour Courtois

Le Real Madrid, vainqueur 0-1 à Bilbao, continue sa marche en avant : 7 matches depuis la reprise de la Liga, 7 victoires. Et désormais 7 points d'avance sur Barcelone qui aura la pression ce soir (22h) en déplacement à Villareal (5e du classement).

Cela dit, ce déplacement madrilène au Pays Basque s'annonçait délicat, et il l'a été. Zinédine Zidane avait procédé à 5 changements par rapport aux 11 titulaires de la semaine face à Getafe : Militao, Marcelo, Valverde, Asensio et Rodrygo ont suppléé Varane (blessé), Mendy, Kroos, Vinicius Jr et Isco en début de match, alors que Gareth Bale s'est à nouveau installé sur le banc.

Dans un match fermé, Thibaut Courtois s'est montré vigilant (il a notamment dégagé des poings un envoi de Raul Garcia au quart d'heure) pour signer sa 17e clean-sheet de la saison, sa 4e consécutive.

Et l'éclaircie pour le Real est encore une fois venue du pied de son capitaine-buteur, Sergio Ramos : Marcelo accroché dans la surface à la 73e minute (et après intervention de l'arbitrage vidéo), Ramos a eu l'occasion de marquer son 10e but de la saison en s'avançant au point de penalty. Le capitaine madrilène a encore une fois signé un tir parfait et marqué le seul but du match, d'un plat du pied plein de sang-froid au ras du poteau droit d'Unai Simón.

C'est donc une nouvelle victoire sur le plus petit écart pour le Real Madrid. Et la troisième depuis la reprise grâce à un penalty de Ramos. Mais la Maison Blanche, sans Eden Hazard laissé au repos, signe tout de même une très belle opération alors qu'il ne reste que 4 journées à disputer en Liga. La pression est désormais sur Barcelone.