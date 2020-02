Le Real Madrid, avec Eden Hazard, perd deux points précieux contre le Celta Vigo

A moins de deux semaines de recevoir Manchester City, le Real Madrid ne s’est pas rassuré en ne prenant qu’un point contre le Celta Vigo.

Même si ce ne fut pas des plus simples, les hommes de Zinedine Zidane avaient pourtant fait le plus dur et croyaient avoir la victoire en poche.

Si le Real ne gagne pas, le club espagnol a quand même pu enregistrer le retour d’Eden Hazard, qui a pu jouer un peu plus de 70 minutes avant de céder sa place à Vinicius.

L’ancien de Chelsea, blessé depuis trois mois, en a profité pour prendre du rythme et du temps de jeu. S’il n’a pas marqué dans la rencontre, Eden en a quand même profité pour provoquer un penalty, que Sergio Ramos s’est chargé de transformer. Ce penalty qui permet au Real de faire 2-1.

Car le début de match ne s’est pas déroulé comme prévu pour les Merengues. Rapidement, le Celta Vigo va ouvrir la marque via Smolov (7e). Sur une passe parfaite d’Aspas entre Carvajal et Varane, le Russe s’en va faire trembler les filets de Thibaut Courtois.

La suite n’est pas meilleure pour le Real Madrid dans cette première mi-temps. Les hommes de Zidane ne vont tout simplement pas réussir à cadrer un seul tir pendant les 45 premières minutes.

Heureusement, la pause a été plus utile aux locaux. Rapidement, le Real va revenir au score. A la 52e, Tony Kroos ramène les équipes à égalité avant que Ramos ne fasse donc 2-1 (65e).

Et alors que l’on pensait que le Real allait empocher les trois points, contre toute attente, Santi Mina, à peine rentré au jeu, permet à son équipe de faire 2-2 (86e).

Ce partage ne fait pas les affaires du Real Madrid qui reprend cependant la tête de la Liga au FC Barcelone. Mais les hommes de Zinedine Zidane ne comptent plus qu’un point d’avance sur les Blaugranas.