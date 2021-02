Le Real Madrid, avec Courtois, s'impose sans trembler face à Valence

Le Real recevait Valence pour cette 23e journée de Liga et s’est facilement imposé 2-0 grâce à des buts de Benzema et de Kroos.

Privé de plusieurs titulaires depuis quelques semaines, Zinédine Zidane a dû une nouvelle fois composer avec de nombreux absents pour affronter Valence. Toujours pas d’Eden Hazard sur la feuille de match mais Thibault Courtois est lui bien entre les perches.

D’entrée de jeu, les Madrilènes tentent de dicter le rythme de la rencontre et dès la 9e, Casemiro met le gardien adverse à contribution d’une frappe flottante.

Trois minutes plus tard (12e), Benzema trouvé sur le côté gauche par Toni Kroos tente sa chance et enroule une superbe frappe au deuxième poteau. Le Real mène 1-0.

Les Merengues maitrisent la rencontre mais à la 25e, l’infirmerie du Real se remplit encore un peu plus, Carvajal quitte la pelouse et est remplacé par Vazquez.

Une blessure qui ne va pas empêcher le Real de se créer les plus belles occasions et garder la maitrise du match. Benzema voit sa tête passer au-dessus (38e) et Modric envoie une belle frappe du gauche, repoussée par Domenech (40e).

Valence n’arrive pas à réagir et reste en bloc dans ses 30 derniers mètres. Le Real continue de se porter à l’attaque et double la mise par Toni Kroos, bien trouvé par Lucas Vazquez en retrait.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Valence reviennent avec d’autres intentions et à la 52e, Thibaut Courtois doit se détendre pour la première fois sur une frappe lointaine de Maxi Gomez.

Le Real pense plier le match à la 62e mais le but de Mendy est annulé pour un hors-jeu au début de l’action.

Le match va perdre en intensité par la suite et le Real va gérer tranquillement son avance. Benzema passe tout près du doublé à la 73e mais Domenech s'interpose bien.

Sans trembler, les Madrilènes l’emportent 2-0 et repassent devant le Barça. Les hommes de Zinédine Zidane occupent la 2e place du classement avec 49 points. Valence est 12e avec 24 unités.