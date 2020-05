Le Real Madrid a repris l'entraînement avec Eden Hazard et Thibaut Courtois

"Les joueurs se sont exercés dès 10h sous la direction de Zinédine Zidane et selon les strictes normes sanitaires du protocole de la LFP à cause de la pandémie du COVID-19", a expliqué le club dans un communiqué. "Divisés en deux tours et étalés sur plusieurs terrains, les joueurs du Real Madrid ont effectué plusieurs exercices individuels avec et sans ballon."