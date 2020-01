Le Real étouffe Valence en ½ de Supercoupe, Kroos marque sur corner direct

Sans pitié : le Real Madrid, étincelant et étouffant, a largement dominé Valence 3-1 en lors de la Supercoupe d'Espagne mercredi à Jeddah (Arabie Saoudite), et s'est ainsi qualifié pour la finale organisée dimanche (18h00 GMT).

Les anciens se rebiffent: grâce à un intelligent corner direct frappé par Toni Kroos (30 ans) et boxé dans ses cages par le gardien valencien Jaume Domenech, en retard (16e), et un magnifique but (64e) de l'extérieur du pied droit venu se loger dans le petit filet signé Luka Modric (34 ans), le Real Madrid, avec Thibaut Courtois, a survolé la rencontre et obtenu son ticket pour la finale.

Isco, qui n'avait plus marqué depuis le 31 mars 2019 en match officiel, a lui aussi participé à la fête en débloquant son compteur d'une reprise dans la surface (39e). Le pénalty marqué par Daniel Parejo dans les arrêts de jeu (92e) n'a rien changé à l'issue de la rencontre.

Valence n'a presque pas vu le jour dans le stade à moitié rempli du Roi-Abdallah (62.000 places) à Djeddah, pour le premier match de cette Supercoupe nouvelle formule en Arabie-Saoudite, tant le Real Madrid l'a étouffé par sa pression haute.

Dès la 5e minute, le défenseur français Raphaël Varane a failli marquer son troisième but de la tête en deux matches consécutifs, mais Jaume Domenech, le gardien de Valence préféré à Jasper Cillessen, a cette fois réussi à s'interposer avec un arrêt réflexe sur sa ligne.

Ce ne sera pas le cas sur le corner direct de Kroos quelques minutes plus tard, avec une erreur très similaire à celle qu'il avait commise contre le Bétis Séville en demi-finale aller de la dernière Coupe du roi, en février.

Sans ses absents (Karim Benzema, Gareth Bale, Eden Hazard), le Real Madrid a malgré tout proposé un match très abouti, qui lui permet d'ores et déjà de rêver au trophée de la Supercoupe, qu'il n'a plus remporté depuis 2017 (3-1, 2-0 contre le FC Barcelone, sur matches aller-retour).

Après ce récital, la pression est désormais sur le prochain adversaire du Real Madrid en finale. Il s'agira d'un clasico ou d'un derby en finale, puisque la seconde demi-finale oppose le FC Barcelone à l'Atlético Madrid jeudi soir (19h00 GMT).