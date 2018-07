Le Real dément avoir fait une offre-record pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid a publié mercredi un communiqué officiel dans lequel le club espagnol dément avoir formulé une offre-record pour s'offrir l'international français Kylian Mbappé.

La presse française rapportait mercredi que le Real aurait proposé 270 millions d'euros au PSG pour Mbappé, actuellement à la Coupe du monde avec les Bleus. Soit près de 50 millions d'euros de plus que ce que le PSG avait déboursé pour aller chercher Neymar à Barcelone et réaliser le transfert le plus cher de l'histoire du football.

"Devant les informations publiées ces dernières heures concernant un supposé accord entre le Real Madrid C.F. et le PSG pour le joueur Kylian Mbappé, le Real Madrid manifeste qu'elles sont absolument fausses. Le Real Madrid n'a réalisé aucune offre ni au PSG ni au joueur et regretté profondément la diffusion de ce type d'informations qui ne sont en aucun cas vérifié auprès des parties", écrit le Real sur son site internet.

Dimanche, le Real avait déjà publié un communiqué dans lequel il démentait avoir fait une offre pour Neymar, la star brésilienne du PSG.