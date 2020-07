Le Real, Courtois et Hazard champions d'Espagne ce jeudi face à Villareal ? (direct commenté 21H)

Le Real Madrid peut-il encore chuter ? A deux matches de la fin de la Liga, les Madrilènes de Zinedine Zidane ont en tout cas tout en mains pour décrocher le 34e titre de l'Histoire du club : une victoire face à Villareal (5e) les sacrerait champions d'Espagne, quel que soit le résultat de Barcelone (2e à 4 points) qui joue dans le même temps contre Osasuna (11e). Mais même en cas de contre-performance, le titre ne serait pas perdu, puisque Thibaut Courtois et ses équipiers peuvent aussi se contenter de signer le même résultat que la bande à Messi pour exulter.

La grande inconnue concerne évidemment toujours Eden Hazard. Dans sa conférence de presse d'avant-match, Zinedine Zidane a expliqué que le capitaine des Diables rouges se sentait mieux, sans néanmoins donner d'indices sur une éventuelle titularisation.

Le Real est dans une bonne dynamique (9 victoires en autant de matches depuis la reprise) et même s'il a parfois dû s'en remettre aux penalties tirés et convertis par son capitaine Sergio Ramos, il peut aussi compter sur un Karim Benzema éclatant de confiance ou encore un Thibaut Courtois en toute grande forme, prêt à s'emparer du titre de meilleur gardien de Liga.

En face, Villareal ne se présentera pas en victime consentante, même si "le sous-marin jaune" a souvent été malmené par le Real (22 défaites et 82 buts encaissés en Liga face au club de la capitale). Mais Villareal est toujours en course pour décrocher une qualification en Europa League et ne peut pas abandonner trop de points dans les deux derniers matches de championnat.