Le Real conforte sa place en tête de la Liga, premier but d'Eden Hazard également à l'assist

Le Real a répondu de la meilleure des manières aux très nombreuses critiques qui s’abattent sur lui, principalement en raison de ses résultats très moyens en ligue des Champions. Les Merengues ont battu Grenade, leur dauphin en Liga, 4-2 et confortent leur leadership. Eden Hazard a inscrit son premier but, tant attendu. Il a également délivré un assist pour un joli but de Luka Modric (3-0). La première réalisation de la rencontre est venue des pieds de l’homme en forme, Karim Benzema dès la deuxième minute. Alphonse Areola a ensuite remis ses adversaires dans la rencontre avec un geste incompréhensible dans son rectangle, offrant un penalty à Grenade, transformé par Machis. Avant ce geste grotesque de la doublure de Courtois (malade), le Real se dirigeait vers une fin de match tranquille. Mais Duarte a réduit la marque à la 78e minute. James a finalement fixé le score dans les derniers instants (4-2). Eden Hazard est sorti pour Isco à la 69e minute.

Les Madrilènes possèdent désormais quatre points d'avance sur Grenade. Ils peuvent souffler un tout petit peu, tout comme Eden Hazard, dans un club où la pression est parfois étouffante.