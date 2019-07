Eden Hazard face à Arsenal en amical - © JIM WATSON - AFP

Le Real bat Arsenal aux tirs au but, Bale remplace Hazard et marque - Match Amical - 24/07/2019 Rapidement mené 2-0 par Arsenal, le Real Madrid a fait preuve de caractère pour revenir au score et arracher une victoire aux tirs au but (2-2, 3-2 t.a.b) mardi en amical dans une rencontre spectaculaire où Gareth Bale, sur le départ, a marqué pour relancer l'équipe madrilène. L'attaquant gallois, monté à la pause à la place de ... Eden Hazard et qui n'était pas dans le groupe samedi lors de la défaite face au Bayern Munich car il ne souhaitait pas participer à la rencontre, selon Zidane, est cette fois entré en jeu à la mi-temps. C'est lui qui a permis à son équipe de rapidement revenir au score, avant de s'illustrer de l'autre côté du terrain en arrêtant un tir anglais sur sa ligne de but.