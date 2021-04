Le président du Barça Joan Laporta "convaincu" que Lionel Messi va signer un nouveau contrat

Le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, est "convaincu" que Lionel Messi va signer un nouveau contrat pour rester avec son club de toujours.

Messi arrive en fin de contrat à la fin de la saison et l'avenir de la star de 33 ans au Barça est loin d'être certain, en raison des intérêts du Paris Saint-Germain et de Manchester City. L'Argentin avait manifesté l'an dernier la volonté de partir mais l'indemnité de rupture de son contrat avait rendu son départ impossible.

Alors que le Barça se prépare pour la finale de la Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao, samedi soir (21h30) à Séville, Laporta a été interrogé sur le sextuple Ballon d'Or. "Tout progresse de manière adéquate", a déclaré Laporta à Deportes Cuatro. "Je ferai tout ce qui est dans les capacités du club (désormais le plus riche du monde, selon le magazine Forbes) pour qu'il reste. C'est ce que nous sommes en train de faire. Messi est motivé. C'est une personne extraordinaire et je suis convaincu qu'il voudra continuer au Barca", a précisé Laporta réélu à la présidence le 7 mars dernier après avoir déjà occupé cette fonction entre 2003 et 2010.

Messi a marqué 23 buts et délivré huit passes décisives en 28 apparitions en Liga pour le Barça cette saison. Au total, Messi a inscrit 29 buts et donné 13 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues en 2020-21. Dans sa carrière, sous le maillot des "Blaugrana", le N.10 argentin a empilé 663 buts et adressé 291 ballons décisifs en 770 matches.