Le président de LaLiga s’en prend au PSG : "Les clubs-Etats sont aussi dangereux que la Super Ligue"

Javier Tebas, le président de LaLiga, a lourdement critiqué le Paris Saint-Germain et les "clubs-Etats", jugeant leur modèle économique "insoutenable" sur Twitter quelques minutes après la clôture du mercato d’été dans la nuit de mardi à mercredi.

"Les clubs-Etats sont aussi dangereux pour l’écosystème du football que la Super Ligue. Nous avions été critiques envers la Super Ligue parce qu’elle détruit le football européen, et nous sommes tout aussi critiques avec le PSG", a écrit le patron de LaLiga sur Twitter, dans la nuit de mardi à mercredi.

Le PSG, détenu par le fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investment), a refusé des offres de 160 et 180 millions d’euros du Real Madrid pour son attaquant vedette Kylian Mbappé, à qui il reste une saison de contrat à Paris.

Le club parisien a également recruté des stars d’envergure, notamment le défenseur Sergio Ramos, le milieu Georginio Wijnaldum, le gardien Gianluigi Donnarumma et surtout la superstar argentine Lionel Messi, gonflant sa masse salariale.

"Des pertes Covid à plus de 300 M EUR, des revenus de droits TV en baisse de 40% en France, et +500 M EUR en salaire ? Insoutenable", a ajouté le président de LaLiga, l’organisme qui gère le football professionnel en Espagne.

Avec plusieurs clubs, comme le FC Barcelone, lourdement endettés et engagés dans une cure d’assainissement budgétaire, LaLiga a perdu toutes ses plus grandes stars en l’espace de quelques années (Neymar en 2017, Cristiano Ronaldo en 2018, Zinédine Zidane, Ramos et Messi cet été…).