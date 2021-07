L’équipe féminine du FC Barcelone fête ses 50 ans cette année. Et c’est le club tout entier qui a tenu à rendre hommage à la branche féminine de son institution mythique. Joueurs et joueuses du club porteront la saison prochaine un maillot extérieur spécialement conçu pour l’occasion : un maillot mauve, couleur mélangeant le rose et le bleu et symbole de mixité. Les bandes colorées traditionnelles disparaissent ou presque, une bande bleue du côté droit de la vareuse, une "rose" de l’autre côté. On les retrouve également dans le logo.

►►► À lire aussi : FC Barcelone : Lionel Messi aurait accepté de diminuer son salaire de moitié pour rester au Barça, 5 ans de plus

En réalité, le club célèbre la première rencontre de football féminin disputée au Camp Nou, c’était le 25 décembre 1970. L’équipe s’appelait "Sélection de la ville de Barcelone", et elle est considérée comme étant à l’origine de l’équipe féminine en place actuellement. Des joueuses ayant participé à cette rencontre ont d’ailleurs été intégrées à la campagne promotionnelle.

Le message envoyé est fort, il est en faveur de plus d’égalité et d’équité dans un sport encore principalement masculin. Venant d’un club aussi populaire et influent que le FC Barcelone, l’initiative est à saluer et permettra sans doute de changer quelque peu les esprits.