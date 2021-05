Le joker Eden Hazard buteur : "la chance lui sourit enfin"

Le Real Madrid a raté une belle occasion de s’installer en tête de la Liga. Mais il est toujours dans la course au titre après le partage arraché dans les derniers instants du match contre Séville. Et les Merengue le doivent à Eden Hazard et à son talon.



Si l’Espagne du foot s’enflamme surtout autour de l’affaire des deux penalties, il y a toute de même un peu de place dans la presse pour Eden Hazard.



Quelques jours après l’élimination en Ligue des Champions et les images d’un Eden hilare qui ont fait scandale, le N.7 madrilène a commencé la rencontre sur le banc. Une décision saluée par Marca, "il comprendra ce que cela signifie de joueur pour Madrid".



C’est dans ce contexte de défiance et dans une rencontre mal emmanchée (Rakitic venait de faire 1-2 pour Séville), que le Diable rouge est monté sur la pelouse. Une dizaine de minutes et les arrêts de jeu pour faire la différence et redorer son image. Il l’a fait en se montrant décisif. Sur un envoi puissant de Toni Kroos, Eden a placé son talon, a dévié la trajectoire du ballon et a surpris Bono. "La chance sourit enfin à Eden Hazard", résume Marca.



Mais ce but, le 3e de la saison en Liga, n’a pas tout effacé. "Cette fois, il pouvait sourire pour une bonne raison", a écrit Tomas Roncero, l’éditorialiste de AS derrière le "bye bye Eden".