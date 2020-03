Le foot va reprendre en Espagne sur console, Courtois représentera le Real

Le succès a été immédiat et assez incroyable. Le post de Llanos a suscité plus de 130.000 réactions (likes, retweets et commentaires). En moins de 24 heures, les 20 joueurs ont été trouvés et des journalistes (en manque de match) ont proposé de commenter les rencontres. Le tirage au sort aura lieu vendredi et le tournoi samedi et dimanche.



De nombreux joueurs ont répondu à l’appel. Thibaut Courtois défendra les couleurs du Real. Sergi Roberto sera le gamer du Barça. Le gardien des Diables rouges est grand fan de jeux vidéo. Et visiblement, il est aussi agile avec une manette en main que dans sur sa ligne. Il s’est notamment illustré en prenant la 11e place du Grand Prix d’Australie virtuel, mis sur pied dans la foulée de l’annulation de la "vraie" course.



Le joueur espagnol de Chelsea César Azpilicueta, séduit par le projet, a suggéré de l’importer en Angleterre.



Et pour ne rien gâcher, les bénéfices de l’opération contribueront à lutter contre le coronavirus.